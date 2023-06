Basket: Sassari. Devecchi sarà il nuovo club manager

L'ex capitano resta dunque dopo le 17 stagioni da giocatore SASSARI (ITALPRESS) – Ha aspettato la fine del campionato per non distogliere l'attenzione dal campo e dall'importanza di giocarsi i playoff al massimo ma aveva detto che ci sarebbe stato tempo per programmare il futuro e per trovare la giusta collocazione. E così Jack Devecchi, terminata la sua carriera da giocatore dopo 17 stagioni consecutive con la maglia della Dinamo, 808 presenze e sei trofei, torna alla Dinamo: sarà il nuovo club manager, fondamentale trait d'union tra la parte sportiva e quella dirigenziale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 30-Giu-23 10:44