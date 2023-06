Basket: Scafati. Capitan Rossato confermato per la prossima stagione

Sarà la sesta annata consecutiva con la maglia della Givova SCAFATI (ITALPRESS) – La Givova Scafati annuncia il rinnovato accordo contrattuale con Riccardo Rossato, che vestirà la casacca gialloblù anche per la stagione agonistica 2023/2024 in serie A. Si tratterà della sesta stagione consecutiva con la casacca scafatese per il capitano, che finora ha fatto registrare 1.946 punti in 179 presenze in campo in gare ufficiali tra stagione regolare, post-season, Coppa Italia e Supercoppa, nei quattro campionati di serie A2 e l'ultimo di serie A. "Voglio ringraziare Nello ed Enrico Longobardi, che, unitamente a coach Sacripanti, mi hanno manifestato la propria stima, fiducia e ferma volontà di confermarmi a Scafati anche per la prossima stagione, sin dal momento in cui è terminata la nostra recente stagione agonistica – commenta Rossato – Se resto a Scafati è perché con la dirigenza e lo staff tecnico abbiamo gli stessi obiettivi: dopo aver raggiunto la scorsa stagione la promozione in massima serie, in quest'ultima ce la siamo tenuti stretta con grande unità di intenti, grazie anche all'immancabile supporto dei nostri tifosi, dando il massimo. Nella prossima stagione vogliamo fare un passo in avanti, conquistando una salvezza più tranquilla, magari strizzando anche l'occhio ai playoff". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 30-Giu-23 14:03