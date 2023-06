Biathlon: Vittozzi e azzurre Mi-Co2026 per 10 giorni in Val Martello

Allenamenti dal 2 al 12 luglio in vista della nuova stagione. MILANO (ITALPRESS) – Il direttore tecnico Klaus Hollrigl ha definito il piano di lavoro per la prima fase di allenamenti di luglio per le squadre femminili Elite e Mi-Co2026 di biathlon. Le azzurre saranno impegnate in dieci giorni di allenamenti in Val Martello, da domenica 2 a mercoledì 12 luglio. Il gruppo sarà capitanato da Lisa Vittozzi, assieme a Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Sara Scattolo, Martina Trabucchi, Rebecca Passler, Beatrice Trabucchi e Linda Zingerle, per un totale di otto atlete. A dirigere i lavori lo staff tecnico composto da Alexander Inderst, Jonne Kahkonen, Mirco Romanin ed Edoardo Mezzaro. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 30-Giu-23 14:04