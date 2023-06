Lavoro, Balla (Marocco): “Sì a proposta Cifa per formazione lavoratori in Paese origine”

(Adnkronos) – “Nell’ambito dell’accordo del partenariato strategico multidimensionale siglato nel 2019 tra Marocco e Italia l’ambasciata accoglie con favore la proposta di Cifa che si candida a diventare l’associazione che intende avviare un percorso sperimentale con il Regno del Marocco in previsione della formazione nel Paese d’origine dei lavoratori che vengono a lavorare in Italia o a stabilirvisi”. Così l’ambasciatore del Regno del Marocco, Youssef Balla, ha commentato la proposta lanciata oggi dal Festival del lavoro da Cifa Italia e del fondo interprofessionale Fonarcom.

“L’accordo di collaborazione – ha ricordato – è finalizzato a promuovere: la cooperazione nel campo dell’occupazione e degli affari sociali, lo sviluppo delle competenze, il lavoro dignitoso, nonché incontri tra operatori del mercato del lavoro italiano e marocchino, come, per esempio, agenzie per il lavoro, enti di formazione professionale, scuole, università, ecc.”.