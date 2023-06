Migranti, Meloni tenta mediazione con Morawiecki e Orban ma non riesce

(Adnkronos) – Giorgia Meloni ha tentato di mediare con i premier di Polonia e Ungheria, Mateusz Morawiecki e Viktor Orban, per arrivare a un’intesa sulle conclusioni in materia di migrazioni, ma il tentativo non è andato a buon fine. “Il suo debriefing – riferisce una fonte Ue – è stato molto breve: ha detto ‘ho tentato di raggiungere un accordo, ma non c’è accordo. L’unica opzione è quella indicata, adottare conclusioni della presidenza'” del Consiglio europeo, e non conclusioni del Consiglio europeo, che impegnano tutti i 27.

La presidente del Consiglio, spiegano fonti Ue, ha tentato di mediare anche su richiesta di altri leader, dato che, essendo presidente dell’Ecr, il partito dei Conservatori e Riformisti Europei, ha rapporti consolidati con il Pis in cui milita Mateusz Morawiecki e anche con Viktor Orban, anche se il partito del premier ungherese, Fidesz, siede tuttora tra i Non Iscritti al Parlamento europeo, dopo essere uscito dal Ppe. Insomma, il tentativo di mediazione con Polonia e Ungheria per arrivare a conclusioni condivise in materia di migrazioni non è stato solo un’iniziativa della premier per sbloccare l’impasse, ma ha anche agito su richiesta dei leader: è stato “un mix di entrambe le cose”, secondo le stesse fonti.