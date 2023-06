Superbike: GP Gran Bretagna. Rea il più veloce nelle libere

Il meteo ha condizionato la prima giornata a Donington Park. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il meteo ha condizionato la prima giornata del Round Prosecco DOC di Gran Bretagna, che vede scendere in pista il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike a Donington Park. Nel pomeriggio davanti a tutti ci sono Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) e Axel Bassani (Motocorsa Racing) ma grazie al tempo di stamattina a chiudere al comando nel combinato è Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK). azgatlioglu e Bassani girano insieme in pista ma poi arriva la pioggia a condizionare il lavoro del pomeriggio. Dopo circa 20 minuti, con tutti fermi ai box, si torna in pista con Andrea Locatelli (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) che sfida la pioggia seguito da Hafizh Syahrin (PETRONAS MIE Racing Honda Team), Lorenzo Baldassarri (GMT94 Yamaha), Eric Granado (PETRONAS MIE Racing Honda Team) e Dominique Aegerter (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team). Per loro nessun miglioramento. Così Jonathan Rea in 1'27.627 ha chiuso davanti a tutti la giornata odierna, con 12 millesimi di margine su Razgatlioglu. Terzo crono per Philipp Oettl (Team GoEleven), a +0.130; quarto Bassani (Motocorsa Racing), a +0.154. Quinto tempo nel combinato per Alex Lowes, davanti a Bradley Ray (Yamaha Motoxracing WorldSBK Team) e Tom Sykes (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Scott Redding, infine, è 13° alle spalle di Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 30-Giu-23 18:37