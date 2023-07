Calciomercato: Inter. Azpilicueta lontano, Brozovic-Al Nassr si tratta

Il difensore spagnolo ha scelto l'Atletico Madrid, per Onana ancora nessuna offerta. MILANO (ITALPRESS) – Ore calde per l'Inter sul fronte calciomercato. Dalla Spagna, precisamente da "Marca", arriva una news non positiva. Cesar Azpilicueta, in uscita dal Chelsea e nel mirino di Beppe Marotta da giorni, andrà all'Atletico Madrid. Come confermato dallo stesso amministratore delegato del club nerazzurro, poi, si è riaperta la trattativa con l'Al Nassr per Marcelo Brozovic, che ieri sembrava aver subito una netta battuta d'arresto. La società dell'Arabia Saudita avrebbe deciso di alzare l'offerta da presentare all'Inter per il cartellino del giocatore. Su Romelu Lukaku, poi, il Chelsea, secondo le parole di Marotta, "deve valutare se potrà far parte o meno del nuovo progetto tecnico". Per Onana, infine, ancora non è arrivata al club nerazzurro alcuna offerta ufficiale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 01-Lug-23 09:51