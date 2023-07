Calciomercato: Inter. Ufficiale l’ingaggio di Marcus Thuram

L'attaccante figlio d'arte è il primo acquisto dei nerazzurri. MILANO (ITALPRESS) – L'Inter ha ufficializzato l'ingaggio di Marcus Thuram. L'attaccante francese, 25enne, figlio d'arte, nato a Parma quando suo padre Lilian giocava in Emilia Romagna, arriva da svincolato dal Borussia Moenchengladbach. Si tratta del primo acquisto per la squadra allenata da Simone Inzaghi per la stagione 2023-2024 dopo le partenze di Dzeko, Lukaku, Skriniar, D'Ambrosio, Gagliardini e Bellanova. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 01-Lug-23 11:23