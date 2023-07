Calciomercato: Liverpool. Visite mediche per Szoboszlai

Il 22enne ungherese arriva dal Lipsia per 70 milioni di euro LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dopo Mac Allister dal Brighton, il Liverpool piazza un altro colpo a centrocampo. Ieri sera, a mezzanotte, scadeva la clausola rescissoria di Dominik Szoboszlai ma i Reds hanno agito in tempo, mettendo le mani sul 22enne capitano dell'Ungheria. Al Lipsia andranno così 70 milioni di euro mentre il giocatore oggi è volato Oltre Manica per sostenere le visite mediche di rito. Szoboszlai era arrivato al Lipsia nel dicembre 2020 dal Salisburgo e ha contribuito alla conquista delle ultime due coppe di Germania. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xg3/glb/red 01-Lug-23 17:16