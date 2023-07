Calciomercato: Psg. Hernandez firma, a Parigi il 10 luglio

Nelle casse del Bayern dovrebbero finire circa 40 milioni di euro PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tutto come da programma. Dopo aver superato ieri le rituali visite mediche, Lucas Hernandez è diventato un giocatore del Paris Saint Germain. Il difensore francese del Bayern Monaco ha firmato per il club transalpino per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, bonus esclusi. Il campione del mondo 2018 si prenderà ora qualche giorno di pausa prima di tornare a Parigi il 10 luglio per riprendere gli allenamenti con i nuovi compagni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 01-Lug-23 14:47