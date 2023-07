Calciomercato: Roma. Ceduto Perez, si pensa a Sanches e Rui Silva

Lo spagnolo al Celta Vigo, piacciono il centrocampista e il portiere portoghesi. ROMA (ITALPRESS) – La Roma è molto attiva sul fronte mercato. Ieri sera è arrivata l'ufficialità della cessione a titolo definitivo di Carles Perez al Celta Vigo. "Arrivato in giallorosso a gennaio di tre anni fa, l'attaccante spagnolo ha collezionato 76 presenze e 8 gol con la Roma. Il primo lo mise a segno in Europa League contro il Gent, il 20 febbraio 2020. Nella passata stagione ha vestito (in prestito la maglia del Celta Vigo", ha scritto il club giallorosso. Due i nomi caldi in merito alle possibili entrate. Per la stampa francese è tornato di moda, per il centrocampo, il nome di Renato Sanches, di proprietà del Psg. Per "Mundo Deportivo", invece, la Roma è interessata al portiere Rui Silva, portoghese come Sanches, come Rui Patricio e come Josè Mourinho, in uscita dal Betis Siviglia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 01-Lug-23 10:03