I ragazzi vincitori del “Premio Claudio Carabba” per le migliori recensioni, da Firenze alla Mostra del Cinema di Venezia

Domenica 2 Luglio alle ore 21.30 presso l’arena “Apriti, Cinema!” al Piazzale degli Uffizi si terrà la cerimonia di premiazione della seconda edizione del “Premio Claudio Carabba”.

Il “Premio Claudio Carabba”, organizzato da Spazio Alfieri, Lanterne Magiche FST, Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani Gruppo Toscano e con il sostegno di UniCoop Firenze, ha visto la partecipazione di numerosi studenti delle scuole medie superiori e dell’Università di Firenze, che dopo aver seguito i film della rassegna “Scelti dalla Critica”, tenutasi allo Spazio Alfieri tra febbraio ed aprile, si sono cimentati nella scrittura di recensioni e saggi di critica cinematografica.

I vincitori di questa seconda edizione del premio dedicato al grande critico cinematografico fiorentino scomparso quasi tre anni fa sono quattro, individuati dalla giuria composta dallo scrittore Enzo Fileno Carabba (presidente), dai critici Marco Luceri, Luigi Nepi e Gabriele Rizza, da Sveva Fedeli (Lanterne Magiche – FST) e dalla studentessa Diletta Valenti (una dei tre vincitori della prima edizione).

Le due vincitrici per la sezione saggistica – riservata agli studenti universitari – sono risultate le studentesse Elena Innocenti (Scienze Filosofiche) e Viola Niccoli (Lettere Moderne) dell’Università di Firenze, con rispettivamente saggi su Strade perdute di David Lynch e Le vele scarlatte di Pietro Marcello. I due vincitori per la sezione recensioni – riservata agli studenti delle scuole medie superiori – sono risultati Giacolo Cellerini (ISS Benvenuto Cellini Tornabuoni di Firenze) e Daniele Noferi (Liceo Agnoletti di Sesto Fiorentino) con rispettivamente recensioni di Strade perdute di David Lynch e Triangle of Sadness di Robert Östlund. Ai 4 vincitori verrà data la possibilità di partecipare alla prossima Mostra del Cinema di Venezia: il Premio offre infatti agli studenti il viaggio e l’accredito per cinque giorni al Lido. Durante la cerimonia saranno distribuiti inoltre altri premi “minori” agli studenti che pur non avendo vinto, hanno dimostrato comunque di essere meritevoli.

“Siamo davvero felici che già alla sua seconda edizione il “Premio Claudio Carabba” sia riuscito a raccogliere l’interesse e l’entusiasmo di tanti ragazzi, che si sono cimentati nella scrittura, mai facile, di un testo di critica cinematografica. Gli elaborati che si sono arrivati erano tutti di buon livello, sintomo dell’impegno che gli studenti hanno messo nella scrittura. Abbiamo voluto premiare quelli che ci sono sembrati più originali, proprio come avrebbe voluto Claudio” – ha dichiarato Marco Luceri, coordinatore del SNCCI Gruppo Toscano.

Dopo la cerimonia di premiazione ci sarà la proiezione-omaggio ad Anna Magnani con il film L’amore di Roberto Rossellini, (Italia, 1948, 69’, v.o. italiano). Nastro D’argento a Anna Magnani per l’iconico monologo di una donna abbandonata dall’amante ispirato al classico di Jean Cocteau La voix humaine. Nel secondo episodio la Magnani interpreta Nannina, una pastora molto devota e San Giuseppe che, quando incontra un vagabondo, si convince di avere davanti a sé proprio il santo.

La serata è ingresso libero fino a esaurimento posti.