L’Italvolley femminile alle Finals di Nations League

Le azzurre di Mazzanti a Bangkok battono per 3-0 la Croazia. BANGKOK (THAILANDIA) (ITALPRESS) – L'Italvolley femminile è matematicamente qualificata alle Finals della Nations League. Grazie al successo conquistato a Bangkok contro la Croazia (25-14; 25-17; 25-17) e alla sconfitta della Serbia al tiebreak per mano della Repubblica Dominicana, le azzurre hanno blindato l'ottavo posto in classifica generale, staccando il pass per l'ultimo atto di VNL 2023. Match senza storia quello vinto dalle ragazze del ct Davide Mazzanti che domani alle 12 (diretta Sky Sport Summer) sfideranno il Giappone in una sfida che potrebbe consentire all'Italia di scalare ulteriormente la classifica, evitando subito un incrocio proibitivo nei quarti di finale. "Abbiamo fatto qualcosa di veramente bello – ha dichiarato Davide Mazzanti al termine del match – perché questo gruppo è nato con l'idea di dare forma alla nazionale per i prossimi due anni in ottica Olimpiadi. Avevamo in mente un'idea di gruppo da realizzare attraverso la condivisione di un'esperienza importante di condivisione", ha detto Davide Mazzanti. "Il nostro motto è sempre stato 'quello che manca lo metto io' sicuri che dall'esterno ci avrebbero fatto notare che forse ci sarebbe mancato qualcosa. Sapevamo che avremmo dovuto mettere in campo tanto per raggiungere quello che ci serviva. E questo le ragazze lo hanno interpretato alla grande, nonostante tutto quello che ci è accaduto nel percorso. Nessuno si è mai lamentato ma abbiamo solo pensato a quello che ci serviva per raggiungere i nostri obiettivi e di questo sono davvero molto orgoglioso. L'ho detto alle ragazze e sono convinto che questa è la base su cui costruire il nostro futuro", ha aggiunto il ct azzurro. "Adesso che abbiamo la certezza delle Finals possiamo giocarci un'ultima opportunità con il Giappone per migliorare ulteriormente la classifica anche se poi la classifica conterà poco negli accoppiamenti. Dobbiamo valutare un po' di situazione fisiche perché giocare tre partite consecutive è massacrante ma sicuramente ci faremo trovare pronti per affrontare nel migliore dei modi il Giappone", ha concluso Mazzanti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 01-Lug-23 10:18