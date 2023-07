Superbike: Gran Bretagna. Bautista non sbaglia un colpo, vince gara 1

Lo spagnolo porta la Ducati al successo a Donington per la prima volta dal 2011 DONINGTON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Mondiale Superbike continua a essere un monologo di Alvaro Bautista e della sua Ducati. La Superpole di stamane – miglior tempo con giro record di Jonathan Rea su Kawasaki e lo spagnolo secondo a 68 millesimi – sembrava poter aprire nuovi scenari per il round di Gran Bretagna ma in gara 1 il leader della classifica iridata rimette le cose al loro posto, portando la Ducati davanti a tutti sotto la bandiera a scacchi per la prima volta dal successo di Carlos Checa datato 2011. Dopo aver lasciato duellare là davanti lo stesso Rea e Toprak Razgatlioglu con la Yamaha, Bautista si rifà sotto, passando poi al comando e andando in fuga come ormai da abitudine. Sul circuito di Donington Park arriva così per il ducatista la 15esima vittoria su 16 gare stagionali, con l'unica eccezione che resta la Superpole Race in Indonesia vinta da Razgatlioglu. E proprio il turco, scattato dalla quarta casella, si aggiudica il duello per la seconda posizione ai danni di Rea, che dopo la prima pole della stagione (che a Donington gli mancava dal 2021) acciuffa comunque il gradino più basso podio precedendo Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), partito dalla prima fila, e Andrea Locatelli (Yamaha), con Axel Bassani (Motocorsa Racing) settimo risalendo dalla 14esima posizione. Bautista aumenta dunque il vantaggio in classifica generale salendo a quota 323 punti, a +91 su Razgatlioglu (232) mentre Rea accorcia le distanze sul terzo posto occupato da Locatelli (145 punti contro 161). Domani alle 14 italiane la Superpole Race, alle 17 gara 2. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 01-Lug-23 16:05