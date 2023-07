Tajani “Sulle migrazioni serve un Piano Marshall europeo”

ROMA (ITALPRESS) – Sulle migrazioni serve un "piano Marshall europeo, ma anche un lavoro forte" dell'Ue. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a "Caffè Europa" su Radio1 Rai. "L'Italia – ha aggiunto – non può certamente essere il Paese dove arrivano i migranti, poi costretto a tenerli tutti". Il risultato più concreto del Consiglio Ue, ha evidenziato "è sulla Tunisia, da dove partono molti migranti". Ma il resto non è positivo "perchè Polonia e Ungheria non hanno votato la parte nel documento che andava nella direzione giusta. Mi auguro che l'intesa arrivi prima possibile". credit photo agenziafotogramma.it (ITALPRESS). vbo/r 01-Lug-23 10:09