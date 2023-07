Atletica: Diamond League. Tamberi out a 2,16 sotto pioggia Stoccolma

L'azzurro: "Gara condizionata, grande Italia, con Mei riparleremo domani". ROMA (ITALPRESS) – A Stoccolma, in Diamond League, nell'alto, gara non esaltante, sotto la pioggia, per Gianmarco Tamberi. L'azzurro ha saltato 2,12 alla seconda prova e poi ha commesso tre errori a 2,16: una misura che gli è valsa il sesto posto in Svezia. "Gara condizionata dal clima, soprattutto per i saltatori che puntano forte sulla corsa, come me", ha detto Tamberi, ai microfoni di RaiSport, dopo la prova odierna. "Siamo ormai tanti gli italiani in Diamond League: questa è una conferma della crescita del movimento azzurro e di quanto di buono abbiamo fatto vedere in Coppa Europa", ha aggiunto l'oro dei Giochi di Tokyo2020. "Si è parlato tanto di questa 'discussione' fra me e il presidente Stefano Mei. Lui mi ha richiamato ieri e io gli ho risposto che avremmo riparlato domani: non volevo distrazioni prima della gara di oggi. Vi farò sapere", ha concluso Tamberi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 02-Lug-23 19:00