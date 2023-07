Calcio: Europei U.19. Azzurrini debuttano contro Malta

Gli azzurrini dovranno poi affrontare il Portogallo (il 6 luglio) e chiudere la fase a gironi contro la Polonia il 9 luglio. ROMA (ITALPRESS) – Inizia l'avventura europea per la Nazionale Under 19. Domani i ragazzi di Bollini se la vedranno con i padroni di casa di Malta per un appuntamento che chiuderà la stagione delle Nazionali maschili. Inseriti nel gruppo A del torneo continentale, gli azzurrini dovranno poi affrontare il Portogallo (il 6 luglio) e chiudere la fase a gironi contro la Polonia il 9 luglio. Il gruppo B è formato da Islanda, Grecia, Norvegia e Spagna con un programma gare che vede le squadre scendere in campo il giorno dopo rispetto al gruppo A. Arrivata a Malta il pomeriggio del 30 maggio, la squadra azzurra ha effettuato due sedute di rifinitura, cosa che si farà anche oggi pomeriggio, per cercare di uniformare la condizione fisica che per Bollini ha tre livelli di preparazione dovuti ai diversi impegni che i giocatori hanno sostenuto in questo finale di stagione. Il tecnico azzurro dovrà fare i conti con le assenze di Giacomo Faticanti e Fabio Chiarodia che devono scontare una giornata di stop per squalifica. Sulla gara di domani, Bollini avverte: "Malta non è più da considerare tra le cenerentole del calcio perché ha alzato di molto la professionalità dello staff: c'è un team italiano che ha il coordinamento da diversi anni delle Nazionali giovanili". "Hanno fatto uno scouting importante anche se è chiaro che il loro reclutamento è diverso da quello delle big europee ma hanno un grandissimo vantaggio rispetto a noi e alle altre squadre: loro allenano la Nazionale come un club. Hanno i giocatori a disposizione mediamente tre volte a settimana e così facendo – conclude il tecnico azzurro – sono diventati una squadra molto organizzata". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 02-Lug-23 16:07