Calcio: Gagliardini saluta “Grazie Inter per questo viaggio incredibile”

"Anni meravigliosi e intensi, è stato un privilegio" MILANO (ITALPRESS) – Roberto Gagliardini saluta l'Inter. Su Twitter, l'ormai ex centrocampista nerazzurro, cui non è stato rinnovato il contratto scaduto lo scorso 30 giugno, scrive "Ciao Inter! Grazie per questi anni assieme…meravigliosi, intensi: un privilegio far parte di questa famiglia!! Grazie per avermi aiutato a crescere in campo e fuori. Grazie a tutti per questo viaggio incredibile. Grazie Inter". Per Gagliardini, giunto all'Inter dall'Atalanta ne gennaio 2017, sembra vicina la firma con il Monza. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 02-Lug-23 11:59