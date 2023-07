Calciomercato: ManCity. Stampa, piace De Jong ma il Barça vuole 100 mln

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Perso Gundogan e ritiratosi dalla corsa per Rice, il Manchester City ha ora un nuovo obiettivo per rinforzare il proprio centrocampo: Frankie de Jong. Secondo "The Sun", però, il Barcellona (tra l'altro nuova squadra di Gundogan) avrebbe chiesto poco più di 100 milioni di euro ai campioni d'Europa: dopo un avvio complicato, l'ex Ajax è diventato una pedina fondamentale per Xavi, che avrebbe posto il veto sulla sua cessione. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 02-Lug-23 12:25