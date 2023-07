Calciomercato: Parma. Bernabè rinnova fino al 2026

Il club emiliano ha ufficializzato l'accordo con il 22enne centrocampista PARMA (ITALPRESS) – Il Parma ha ufficializzato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2026 del centrocampista Adriàn Bernabé. 22 anni, Bernabè ha disputato due stagioni con la maglia gialloblù. Dopo l'esordio contro il Benevento (5 febbraio 2022), ha collezionato 47 presenze (di cui 42 da titolare per un totale di 3.392 minuti) in Serie B, realizzando 6 gol e 4 assist. A questo si aggiungono le due partite di Coppa Italia, entrambe da titolare, per un totale di 153 minuti giocati. Con la maglia crociata ha ottenuto anche la prima convocazione con la Spagna Under 21, con cui attualmente sta disputando il Campionato Europeo Under 21, raggiungendo le semifinali. "Il nostro Club è lieto di questo annuncio e augura ad Adriàn tutto il meglio per continuare la sua carriera con i nostri colori", conclude il Parma. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/com 02-Lug-23 16:49