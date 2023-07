Calciomercato: Valencia. Stampa, Fulham vuole soffiare Musah al Milan

Per il centrocampista americano il club londinese ha pronti 23 mln LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Fulham punta forte su Yunus Musah, centrocampista del Valencia sul quale da tempo ha messo gli occhi il Milan: secondo "The Sun" i Cottagers avrebbero pronta un'offerta da 20 milioni di sterline, poco più di 23 milioni di euro, per strappare il nazionale statunitense alla concorrenza. Musah piace anche all'Inter, ma il manager del Fulham, Marco Silva "ha soldi da spendere e Musah è al vertice nella sua lista dei desideri"; inoltre, il Valencia ha anche necessità di cedere. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 02-Lug-23 11:28