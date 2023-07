F1: Gp Austria. Verstappen “Bel momento, ora pensiamo a Silverstone”

"Bisogna continuare a lavorare così" SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – "Mi godo un bel momento della stagione, siamo già concentrati su Silverstone". Queste le parole di Max Verstappen, pilota della Red Bull intervistato in seguito alla vittoria conquistata nel Gran Premio d'Austria. "Siamo riusciti a stare davanti e vincere la nostra gara, scegliendo anche di non entrare ai box durante la safety car. Da qualche giro era chiaro il distacco che sono riuscito a creare, non rientrando abbiamo fatto la scelta migliore. Mi godo il momento, continuando a lavorare bene come fatto durante tutto questo weekend, siamo concentrati già su Silverstone. Un'emozione unica – ha aggiunto – anche quella di vedere l'incredibile colpo d'occhio creato dai tifosi olandesi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xi6/fsc/red 02-Lug-23 16:56