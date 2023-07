Calcio: Frosinone. Stirpe “Di Francesco uomo giusto al momento giusto”

"Aveva la necessità di rimettersi in discussione, proprio come noi". MILANO (ITALPRESS) – "Abbiamo fatto una grande stagione, lo dicono i numeri, al di là di quelle che potevano essere le più rosee aspettative. Ci prendiamo il risultato e andiamo avanti, sperando di fare un'altra grande impresa". Così il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, davanti dagli uffici della Lega. "Di Francesco? Ha sempre praticato un calcio che ha similitudini con quello espresso dal nostro team dell'ultimo anno. Conosceva bene il direttore ed è una persona che stimo, aveva la necessità di rimettersi in discussione, proprio come noi, e mi è sembrato l'uomo giusto nel momento giusto", ha aggiunto Stirpe. Il numero uno del club ciociaro ha anche parlato dell'ormai ex tecnico gialloblù: "Con Grosso ci siamo lasciati bene, anche perché al di là di tutto noi non possiamo far altro che dargli merito per quello che ha saputo valorizzare. Ci sta che a un certo punto che uno abbia idee diverse e che prenda una decisione che è responsabile". Infine, sulla possibilità di tenere Mulattieri, Stirpe ha concluso: "A me piacerebbe, sicuramente, ma penso che l'Inter abbia progetti diversi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/pdm/red 03-Lug-23 16:05