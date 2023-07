Calcio: Iervolino “Voto 8 alla Salernitana, puntiamo a 12mila abbonati”

Il presidente del club campano: "Ci auguriamo Dia resti anche se lo vogliono in tanti" ROMA (ITALPRESS) – "Un voto? Otto alla squadra, dieci al pubblico sempre affettuoso e capace di dare un supporto straordinario alla squadra". Questa la pagella del presidente della Salernitana Danilo Iervolino, sulla stagione appena conclusa, intervenuto a 'La politica nel pallone' su Rai Gr parlamento. "La Salernitana non era mai stata tre anni di fila in serie A, con me lo è. Ci auguriamo l'anno prossimo di poter fare quanto prima i 40 punti per la salvezza e di inaugurare un progetto in cui la Salernitana possa affrontare la massima serie con tranquillità", ha detto ancora Iervolino. "Per Dia ad oggi abbiamo una clausola di 25 milioni che non rispecchia il valore del giocatore che potrebbe stare minimo sui 40 milioni. Purtroppo ci sono tante squadre interessate, il giocatore vorrebbe restare a Salerno, vedremo il 20 luglio allo scadere della clausola cosa accadrà. Noi ci auguriamo resti qui. Lo abbiamo voluto fortemente, e sarebbe importante per noi poterlo trattenere". In vista della prossima stagione, "vorremmo superare la soglia dei 12mila abbonati. È importante per giocatori perché Salerno ha una grande tifoseria, che regala emozioni, e rappresentano davvero il dodicesimo uomo in campo", ha concluso Iervolino. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). srp/mc/red 03-Lug-23 15:46