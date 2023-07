Gravina “Nuova stagione con audio arbitri su episodi chiave”

"Vogliamo diffondere il concetto di formazione e informazione". ROMA (ITALPRESS) – "Vogliamo diffondere il concetto di formazione e informazione; c'è bisogno di conoscere, da parte degli addetti ai lavori, regole e comportamenti dei nostri arbitri. Per farlo abbiamo avviato, insieme a Dazn, un progetto innovativo mandando in onda gli audio legati agli episodi oggetto di discussione; faremo questo perché non abbiamo nulla da temere, vogliamo la massima trasparenza possibile essendo più precisi possibili e con la voglia di metterci la faccia". Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, durante la conferenza stampa in cui sono state svelate le nomine degli organi tecnici nazionali dell'Aia. Poi ha aggiunto: "Qualche pillola è già stata registrata, esiste un primo prodotto sul quale lavoriamo e lo riteniamo molto interessante soprattutto perché fa capire quanto è complicato seguire l'azione di gioco da parte dell'arbitro. Sarà un prodotto molto interessante". Gravina ha anche parlato del rapporto con la Roma definendolo "un legame splendido e quando ci confrontiamo non parliamo mai di arbitri. Esistono delle regole e vanno rispettate. Non è un bel vedere, da qualunque parte la si voglia giudicare, la continua aggressione per un fallo laterale al quarto uomo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 03-Lug-23 15:57