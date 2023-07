Calcio: Atalanta. Percassi “Samaden è un grande acquisto di mercato”

"Roberto è considerato il miglior dirigente italiano a livello giovanile", spiega l'ad nerazzurro BERGAMO (ITALPRESS) – "Oggi è una giornata importante per l'Atalanta. In questi mesi da quando Maurizio Costanzi, che ringrazio enormemente per il lavoro svolto, mi ha comunicato di volersi prendere una pausa, la preoccupazione era trovare una persona che rispecchiasse la storia dell'Atalanta a livello giovanile. È stato un lavoro complesso e una scelta complicata: la verità è che da parte di tutti gli addetti ai lavori Roberto Samaden è considerato il miglior dirigente italiano a livello giovanile. E' il più grande acquisto che l'Atalanta può fare in questa sessione di mercato, è una scelta ponderata e ben calibrata". Lo ha dichiarato l'ad dell'Atalanta, Luca Percassi, durante la presentazione di Roberto Samaden, nuovo responsabile del settore giovanile nerazzurro. "Sono onorato di questa opportunità, ringrazio tutti per avermi scelto. Ci sono dei momenti e delle opportunità che non pensi di avere, che ti cambiano la vita. Nel momento in cui ho conosciuto Luca Percassi e ho condiviso l'idea di progetto, ho cambiato completamente idea. Sono cresciuto col mito dell'Atalanta, è sempre stato un modello di riferimento, per me Mino Favini è stato anche un riferimento personale. Ieri è stato il primo giorno di scuola, sono entrato qui che al di là dell'emozione mi sento già a casa mia, mi sento a mio agio". Le parole del nuovo responsabile del settore giovanile dell'Atalanta, Roberto Samaden: "Da sempre questo è un ambiente per far crescere bene i giovani, è il fattore tecnico più importante non c'è segreto. L'ambiente è un fattore determinante, da sempre l'Atalanta ha questa caratteristica". – Foto Pia/Italpress – (ITALPRESS) pia/ari/red 04-Lug-23 12:27