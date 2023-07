Calcio: Brasile. Per Neymar multe da 3 milioni per reati ambientali

Nella proprietà dell'asso verdeoro "bloccati" un lago artificiale e una spiaggia. RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – Ancora guai per Neymar. Il giocatore sudamericano, fermo da marzo, dopo un'operazione alla caviglia destra, è stato multato in Brasile. L'attaccante del PSG dovrà pagare 3 milioni di euro per "violazioni ambientali" in una villa di sua proprietà nello stato di Rio de Janeiro. Diverse le violazioni contestate, in particolare "l'esecuzione di opere sottoposte a controllo ambientale senza autorizzazione", "l'estrazione non autorizzata di acqua da un fiume per alimentare un lago artificiale", "l'asportazione di parte di territorio" e "l'abbattimento della vegetazione senza autorizzazione". Il consiglio comunale di Mangaratiba, a circa 130 chilometri da Rio, ha imposto, quindi, quattro multe al giocatore, che ammontano a oltre 16 milioni di reais (3 milioni di euro circa). Adesso Neymar ha 20 giorni di tempo per impugnare le sanzioni. Fermati i lavori nella proprietà dell'asso verdeoro, dove si stavano costruendo un lago artificiale e una spiaggia. Le autorità hanno chiuso il sito e ordinato l'interruzione di tutte le attività. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 04-Lug-23 08:59