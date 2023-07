Calcio: Inter. Brozovic ai tifosi “Nessuno più di voi merita di vincere”

Il club nerazzurro "Un'avventura lunga otto stagioni. Goodbye, Brozo" MILANO (ITALPRESS) – "Grazie Milano per aver fatto parte della vita della mia famiglia e grazie all'Inter e ai suoi tifosi! Siete unici, speciali, vi porterò nel cuore. Nessuno più di voi merita di vincere sempre. Grazie per tutte le emozioni di questi indimenticabili 8 anni! Il vostro (emoticon di un coccodrillo)". Così sui social, Marcelo Brozovic, saluta i tifosi nerazzurri. Il centrocampista croato da ieri è diventato un nuovo giocatore dell'Al-Nassr. Qualche ora prima anche il messaggio dell'Inter per l'ormai suo ex giocatore: "330 presenze, 31 gol, 5 trofei. Un'avventura lunga otto stagioni. Goodbye, Brozo", ha scritto il club nerazzurro. * Foto LivePhotoSport * (ITALPRESS). xd6/ari/red 04-Lug-23 19:10