Calcio: Stampa. Accordo PSG-Galtier, divorzio imminente

Per "L'Equipe" le parti hanno trovato l'intesa, Luis Enrique in pole per la sostituzione. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Paris Saint-Germain e Christophe Galtier annunceranno a breve il loro divorzio. Lo ha reso noto "L'Equipe", precisando che le trattative fra il club parigino e il tecnico, che erano state interrotte negli ultimi giorni, sono riprese ieri. Oggi l'accelerazione con le parti che hanno trovato un accordo economico. "Galtier e il suo assistente, Thierry Oleksiak, che avrebbero ancora un anno di contratto col PSG, hanno ottenuto il compenso di uscita che richidevano", ha scritto "L'Equipe". Dopo l'ufficialità del divorzio con Galtier dovrebbe cominciare l'avventura di Luis Enrique, candidato numero uno per sedere sulla panchina del PSG. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 04-Lug-23 12:15