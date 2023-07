Calciomercato: Arthur “Intanto torno alla Juve, poi vedremo”

Il brasiliano: "Ho passato momenti difficili al Liverpool". MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Tornerò a Torino ma il calciomercato è molto lungo e non sappiamo cosa succederà. Potrebbe venire fuori qualcosa di interessante per me e per la Juventus. Ho un contratto e lo rispetto ma vedremo. Mi vedrei bene in Liga". Così, in un'intervista concessa a "Mundo Deportivo", il centrocampista della Juventus Arthur. Il brasiliano, dopo una stagione in prestito al Liverpool, dove non ha collezionato nemmeno una presenza, torna a disposizione di Massimiliano Allegri. "Ho passato momenti difficili al Liverpool. Penso di essere stato un po' sfortunato", ha detto il giocatore, che si è fermato per infortunio da ottobre dello scorso anno per circa quattro mesi. Poi non ha convinto Klopp e il club inglese, che non lo ha riscattato. "Voglio giocare di nuovo e tornare al mio miglior livello", ha concluso il brasiliano. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 04-Lug-23 10:24