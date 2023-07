Calciomercato: Barça. Stampa, Kessié sempre più in uscita

Il giocatore è nel mirino dell'Al-Hilal, più defilata l'Inter. BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – L'avventura di Franck Kessié al Barcellona è sempre ai titoli di coda. Lo riporta "Mundo Deportivo", precisando che c'è stato un incontro fra gli agenti del calciatore ivoriano e dirigenti del club azulgrana. L'ex Milan avrebbe chiesto più spazio in vista della prossima stagione. Il Barça, però, non avrebbe garantito al giocatore quanto richiesto. Per questo motivo Kessié ha aperto la porta a un possibile trasferimento, in caso di proposta a lui gradita. Interessati all'ex Milan ci sono, al momento, gli arabi dell'Al-Hilal. Più defilata, invece, l'Inter, alla quale è stato accostato Kessié negli ultimi tempi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 04-Lug-23 15:48