Sincro: Minisini salta i Mondiali per infortunio

Riscontrata la lesione completa del menisco interno del ginocchio sinistro. ROMA (ITALPRESS) – Giorgio Minisini non parteciperà ai Campionati del mondo di Fukuoka. Il 27enne romano, tesserato per Fiamme Oro e Aurelia Nuoto, si é infortunato durante l'allenamento di lunedì mattina al centro federale di Pietralata. La risonanza magnetica ha evidenziato la lesione completa del menisco interno del ginocchio sinistro, già trattato con terapie conservative a seguito di problemi riscontrati dal 2020 in poi. Nei prossimi giorni Minisini si sottoporrà a un intervento chirurgico di meniscectomia. I tempi per un recupero completo non gli consentiranno di essere pronto per le gare iridate di nuoto artistico che cominceranno il 14 luglio. Pertanto anche il duo misto non sarà schierato. Giorgio Minisini è campione europeo di entrambe le routine individuali e di coppia, nonché campione del mondo del duo in coppia con Lucrezia Ruggiero. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 04-Lug-23 12:11