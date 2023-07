Basket: Giovanni De Nicolao lascia Varese

Dopo tre anni il club biancorosso e l'atleta si separano VARESE (ITALPRESS) – Giovanni De Nicolao non farà più parte del roster della Pallacanestro Varese. Lo comunica la società lombarda con una nota. "De Nicolao, arrivato 3 anni fa a Varese, ha saputo farsi apprezzare per il suo impegno, la sua professionalità e l'attaccamento alla maglia. Prima ancora che come giocatore è riuscito a conquistare il cuore dei tifosi per la persona che è, un ragazzo cresciuto e diventato uomo durante questi tre intensi anni. Per questo Pallacanestro Varese intende ringraziarlo per quanto fatto con la nostra maglia e augurargli il meglio per il prosieguo della sua carriera", scrive il club biancorosso. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). srp/com 05-Lug-23 11:55