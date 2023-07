Calcio: Serie A. Napoli a Frosinone, Garcia “Non ci sono gare facili”

"Di positivo c'è che dopo le sfide di Champions, 5 volte su 6, giochiamo in casa", dice il tecnico francese NAPOLI (ITALPRESS) – "Sapevamo che avremmo iniziato fuori casa e dal sorteggio è uscito il Frosinone che ha disputato un eccellente torneo di serie B meritando la promozione. Nel complesso sappiamo che nel campionato di serie A non ci sono partite facili, vista la qualità del calcio italiano". Così il nuovo tecnico del Napoli campione d'Italia, Rudi Garcia, dopo la pubblicazione del calendario del campionato 2023-2024. "Di positivo c'è che dopo le sfide di Champions League, cinque volte su sei, giochiamo in casa ed è importante considerando che una gara di Champions comporta sempre un notevole dispendio energetico", conclude il tecnico francese. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 05-Lug-23 14:34