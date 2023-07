Atletica: Test ed esercizi per Vallortigara al CPO di Roma

Valutazione funzionale per l'azzurra presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport. ROMA (ITALPRESS) – Al Centro di Preparazione Olimpica dell'Acqua Acetosa, a Roma, Elena Vallortigara ha svolto diversi test di valutazione funzionale presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI. In particolare l'atleta veneta, specialista del salto in alto e bronzo ai Mondiali dello scorso anno a Eugene, seguita dai tecnici dell'Istituto, ha svolto sulle pedane di forza alcune esercitazioni per la valutazione della capacità esplosiva-elastica degli arti inferiori, mentre al castello ha eseguito esercitazioni con sovraccarico per la ricostruzione della curva forza-velocità. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 06-Lug-23 15:50