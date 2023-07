Autonomia, Calderoli “Riforma prosegue, aperti a miglioramenti”

ROMA (ITALPRESS) – "Il disegno di legge di attuazione dell'autonomia differenziata compie un ulteriore passo avanti nel suo percorso parlamentare. Ora che sono scaduti i termini per la presentazione degli emendamenti, la commissione Affari Costituzionali del Senato inizierà l'esame delle proposte e potrà votare eventuali modifiche al testo del Governo. Sono arrivati emendamenti da gruppi sia di opposizione che di maggioranza, inclusa la Lega. Ennesima prova di predisposizione al dialogo su questo provvedimento, con l'obiettivo di migliorare la riforma dove può essere utile". Così il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. "Siamo disponibili a lavorare su un testo che certamente può essere perfezionato. Ciò che conta è proseguire in questa direzione con serietà e impegno, operando nell'interesse dei cittadini senza voler creare confusione o fare terrorismo psicologico – aggiunge -. Siamo fermamente convinti che l'autonomia potrà essere la risposta che il Paese aspetta da tempo, per colmare quei divari che il centralismo ha creato e sempre mantenuto. L'Italia può e deve cambiare direzione nel segno di responsabilità, trasparenza e buona amministrazione". – foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). sat/com 06-Lug-23 16:03