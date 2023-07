Calcio: Barça. Xavi “Puntiamo a vincere tutto,Kessie?Conosce situazione”

"Gundogan un vincente. E' stato il capitano del City, ci aiuterà molto" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Dobbiamo migliorare ed essere più competitivi. Poi, abbiamo un conto in sospeso con la Champions League…". Così l'allenatore del Barcellona Xavi, parlando di cosa si aspetta dalla prossima stagione. Il tecnico del catalani, intervenuto a margine della presentazione del Campus Xavi Hernandez by Santander. "Dobbiamo ambire sempre al massimo. Puntiamo a tutti i titoli". A tenere banco c'è ovviamente anche il mercato: "Con le uscite di Busquets e Alba perdiamo molto, due punti di riferimento nello spogliatoio. Restano Sergi Roberto, Ter Stegen… per il capitano ci sarà una votazione. Kessie? Ho parlato con lui e conosce perfettamente la situazione", ha spiegato il tecnico del Barça che terrebbe volentieri l'ex Milan, ma che è altrettanto consapevole di come il club abbia bisogno di fare cassa. Tra i nuovi arrivi c'è Gundogan, con Oriol Romeu che potrebbe arrivare: "Gundogan è un calciatore versatile, con molta qualità tecnica, un vincente. E' stato il capitano del City, vincitore dell'ultima Champions League. Con questo dico tutto. Ci aiuterà molto. Per quanto riguarda Romeu la situazione è complicata". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 06-Lug-23 15:48