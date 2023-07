Calcio: L’8 agosto Monza-Milan per il primo trofeo “Silvio Berlusconi”

I due club ricorderanno ogni anno il presidente che ha scritto la storia di entrambe le società MONZA (ITALPRESS) – Insieme, l'una di fronte all'altra, per ricordare il presidente che ha scritto la storia delle due società. Nel nome di Silvio Berlusconi, Monza e Milan hanno annunciato la scelta di istituire il 'Trofeo Silvio Berlusconi', un'amichevole che "i due club amati dal Presidente disputeranno ogni anno e la cui prima edizione si terrà l'8 agosto. La sfida sarà Monza-Milan, all'U'Power Stadium di Monza, con calcio di inizio alle ore 21. Nelle stagioni successive ci sarà un'alternanza degli stadi dei due club in cui sarà disputato il match – informa una nota congiunta delle due società -. Questa iniziativa vuole onorare e mantenere vivo il ricordo del presidente Silvio Berlusconi, che ha scritto pagine indelebili della storia di entrambi i club. Proprietario del Milan per 31 anni, dal 1986 al 2017, con un palmares di ben 29 trofei: 8 scudetti, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 1 Mondiale per club Fifa e 5 Supercoppe Europee, Silvio Berlusconi è stato il presidente più vincente della storia del Milan". "Successivamente, il 28 settembre 2018, per sua volontà, il Gruppo Fininvest acquisisce la società calcistica brianzola, all'epoca in Serie C – ricorda la nota -. L'8 giugno 2020 il Monza torna ufficialmente in Serie B dopo 19 anni e il 29 maggio 2022 conquista la prima storica promozione in Serie A, disputando una straordinaria stagione: raggiunge infatti la salvezza con 6 giornate d'anticipo, classificandosi all'11esimo posto con 52 punti, miglior neopromossa dei cinque maggiori campionati europei". – foto Image – (ITALPRESS). ari/com 06-Lug-23 13:28