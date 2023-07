Calciomercato: Psg. Ufficiale ingaggio Skriniar, contratto fino al 2028

"Felice di far parte di uno dei migliori club al mondo", le parole dell'ex Inter PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Psg ha ufficializzato l'ingaggio del difensore Milan Skriniar. Il difensore slovacco, arrivato a parametro zero dall'Inter, ha firmato fino al 30 giugno 2028. "Sono molto felice di far parte di questo meraviglioso club – le prime parole dell'ex nerazzurro come nuovo giocatore dei campioni di Francia -. Il Psg è uno dei club più forti al mondo con giocatori di livello mondiale e tifosi fantastici". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 06-Lug-23 11:49