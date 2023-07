È morto l’ex premier e segretario Dc Arnaldo Forlani

ROMA (ITALPRESS) – Addio ad Arnaldo Forlani. L'ex premier e storico esponente della Democrazia cristiana si è spento questa sera a Roma: avrebbe compiuto 98 anni il prossimo 8 dicembre. Protagonista della politica italiana dagli anni '70 fino ai primi anni '90, Forlani fu più volte presidente del Consiglio e ministro. Svolse il ruolo di segretario della Dc prima nel quadriennio 1969-1973 e in seguito nel triennio 1989-1992. "Sono profondamente commosso per la scomparsa di Arnaldo Forlani, il segretario della DC di cui mi onoro di essere stato collaboratore – dice Pier Ferdinando Casini -. Ha servito la politica e non se ne è mai servito. Ha avuto grandi soddisfazioni nella sua vita pubblica e altrettante amarezze. Ha affrontato il tutto con una profonda fede cristiana e con una grande umanità. Nei prossimi giorni ci sarà tempo per riflettere sul suo lavoro politico: europeista, atlantista ha sempre difeso con forza la collaborazione tra DC e socialisti. È forse l'ultimo dei grandi protagonisti della Democrazia Cristiana della Prima Repubblica, a cui dobbiamo dire grazie e addio". – foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). fsc/red 06-Lug-23 23:22