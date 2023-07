Iapichino “Fiera di me, si cresce anche nei momenti no”

"Orgogliosa delle mie ultime vittorie", dice l'atleta azzurra premiata al Fair Play Menarini FIRENZE (ITALPRESS) – "Sono molto stanca, è stato veramente difficile essere sul pezzo in una giornata così difficile. E' stata tosta, però sono ancora incredula perché fino all'anno scorso guardavo quelle tappe in televisione, tifando per le mie colleghe da casa, adesso mi ritrovo con due vittorie, fa strano, ma è una cosa ti inorgoglisce tantissimo". Dopo la vittoria ottenuta in Diamond League nella prova di salto in lungo a Stoccolma, che segue quella ottenuta nel Golden Gala di Firenze, la saltatrice azzurra, Larissa Iapichino, è stata tra le protagoniste del premio 'Fair Play Menarini', in una serata svolta al teatro romano di Fiesole. "Con il passare del tempo, con le esperienze positive e negative, si cresce e anche moltissimo – ha aggiunto -. Quello scorso è stato un anno 'no' ma è stato anche un anno di esperienza che mi ha fatto capire tante cose. Sono sicura che ci saranno altri periodi un po' più negativi rispetto ad altri, ma adesso sto vivendo un periodo bellissimo e sono consapevole di avere tutte le armi giuste per potermi rialzare e cercare di fare del mio meglio". Idee chiare e progetti ben definiti. "La prossima settimana volerò in Finlandia per i Mondiali Under 23, ritornero' fra i miei pari, fra i ragazzi della mia categoria, per poter affrontare quello che probabilmente sarà il mio ultimo campionato giovanile, poi andrò a Monaco per un'altra tappa della Diamond League. Affronterò le prossime gare e il Mondiale di atletica come sempre, con grande positività, cercando di arrivare nella forma migliore, nelle condizioni per potermela giocare. Il salto in lungo in questo momento è una specialità molto competitiva, mi piace chiamarla un po' un 'bagno di sangue', bisognerà farsi trovare pronti, saltare il più possibile e sfruttare le condizioni e gli stimoli che un grande campionato può dare". Far parte di una Nazionale che sta crescendo molto nell'ultimo periodo "è sicuramente un grandissimo orgoglio, sono contenta che sia una Nazionale giovane, un po' come un simbolo di rinascita. E' bellissimo e la vittoria della Coppa Europa è stata un'emozione fortissima per tutti, spero si possano ripetere presto soddisfazioni di quel calibro lì". Chiusura sul premio ricevuto nella serata fiorentina. "E' un orgoglio aver ricevuto il premio Fair Play Menarini ed è stato magico essere premiata da due leggende dell'atletica e dello sport come Tommie Smith e Edwin Moses. Sono veramente emozionata, non mi succede facilmente ma questa volta sono stata messa alla prova. Ringrazio la giuria per questo premio e per queste emozioni". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/ari/red 06-Lug-23 09:20