Motomondiale: Marini “Spostiamo l’asticella sempre più in alto”

"È stato un inizio molto positivo, abbiamo lavorato bene e centrato risultati importanti". TAVULLIA (ITALPRESS) – Luca Marini non si ferma e ha già lo sguardo fisso alla seconda metà della stagione. Otto gare alle spalle e un bilancio più che positivo per il pilota del Mooney VR46 Racing Team, al terzo anno in MotoGP in sella alla Ducati Desmosedici GP, e al lavoro per tornare sul podio della Top class. Secondo in America (primo podio in MotoGP della sua carriera), terzo in Argentina nella Sprint e per ben quattro volte scattato dalla prima fila (Americas GP, French GP, German GP, Dutch GP), Marini è attualmente sesto nella generale con 98 punti e costantemente nella Top5. Solido e veloce in tutte le condizioni, setta un nuovo obiettivo per il finale di stagione: altri podi, il titolo a squadre e una vittoria. "È stato un inizio molto positivo, abbiamo lavorato bene e centrato risultati importanti. Ad ogni GP siamo in grado di lottare per la Top5 e questo è fantastico. Rimaniamo concentrati, continuiamo a dare il massimo e spostiamo l'asticella ancora più in alto fino a poter battagliare per il podio" ha detto Marini, che è orgoglioso della crescita del team e anche di se stesso. "Ma la squadra, devo ammettere, ha fatto un passo in avanti pazzesco rispetto al 2022. Siamo più forti, sempre più concentrati sui dettagli e anche sul mio stile di guida. Nella gestione del weekend sono più sicuro, ogni volta che salgo in sella alla moto, so esattamente quello che devo fare". Un rimpianto in questa prima parte di stagione c'è già. "E' stato forse il weekend a Portimao. Sono stato velocissimo nella off season, mi aspettavo di più, amo quella pista. Sono caduto in FP3, una stupida scivolata, e da lì tutto è andato storto". Sul nuovo format ha aggiunto:"La Sprint è una gara completamente diversa, ma molto bella. Amiamo il racing, amiamo battagliare con gli altri piloti, dimostrare di essere più forti. Quindi il format è azzeccato. A livello di gestione del weekend, questo rende le cose un po' più complicate: dipende molto dal venerdì, dal feeling che hai appena scendi in pista. Se sbagli qualcosa, se qualcosa non va per il verso giusto, non hai così tanto tempo per lavorare e recuperare". Sulla possibile lotta al titolo, Marini ha aggiunto che "ogni GP ci sono tanti piloti diversi e molto forti che possono dire la loro per la vittoria e il podio. A livello tecnico, in questo momento, Ducati è un passo in avanti rispetto agli altri costruttori. C'è un piccolo gap che dobbiamo continuare a difendere in questa seconda parte di stagione. Pecco è in gran forma, sicuramente è il favorito, ma possiamo lottare. Tutti puntano, prima o poi, a rubargli la corona". Il titolo a squadre è più contendibile:"Marco ed io siamo due piloti molto forti, tutte le persone che lavorano a questo progetto sono molto preparate e fortissime nei loro ruoli. C'è una grande atmosfera nel box. La lotta con Pramac, che ha vinto il titolo Team Indipendente negli ultimi anni, si fa sempre più serrata e tutti daranno il massimo per spuntarla alla fine". Marini ha anche confermato le nozze con Marta per il 21 luglio prossimo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 06-Lug-23 13:34