Salute: cheratite da Acanthamoeba, al Siccso presentata prima terapia dedicata

(Adnkronos) – Dalla ricerca italiana arriva una speranza per le persone con cheratite da Acanthamoeba, una devastante infezione che colpisce ogni anno quasi 25mila utilizzatori di lenti a contatto nel mondo e 600 solo in Italia. Come riferito nel corso del 21° Congresso internazionale Siccso, dedicato alla cornea, che si è concluso a Catania il 1 luglio, sarà presto disponibile un collirio specifico per questa infezione difficile da diagnosticare per fortuna non comune, ma molto grave e dolorosa per la quale, finora non esisteva un trattamento standardizzato. La soluzione terapeutica, messa a punto della ricerca dell’italiana Sifi, ha completato la fase 3 di sviluppo dimostrando una risoluzione clinica della cheratite da acanthamoeba e dell’infiammazione associata per l’84,8% dei pazienti trattati.