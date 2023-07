Calcio: PSG. Stampa, continua il tira e molla con Mbappé

Il giocatore non cambia idea: vuole andar via nel 2024 a parametro zero. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Continua a tenere banco, in Francia, il tira e molla in corso fra il PSG e Kylian Mbappé. Secondo quanto riporta "L'Equipe", l'attaccante francese intende presentarsi regolarmente alla ripresa degli allenamenti del club parigino. Mbappé sarebbe rimasto sorpreso tanto per le dichiarazione rilasciate in conferenza stampa, in occasione della presentazione di Luis Enrique come nuovo tecnico, dal presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, quanto per il contenuto della lettera ricevuta dal club nei giorni scorsi, rivelato in parte ieri sempre da "L'Equipe". Il giocatore non avrebbe però cambiato idea e sembra intenzionato ad andare a scadenza di contratto, per poi lasciare a parametro zero il PSG la prossima estate. -foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 07-Lug-23 11:20