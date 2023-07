Calcio: Frosinone. Stirpe “Di Francesco top, ha dote di imprevedibilità”

Il presidente della neo-promossa: "Speriamo Kvernadze sia un'arma letale per gli avversari" ROMA (ITALPRESS) – "Di Francesco? E' un allenatore top. Pratica un calcio propositivo, ha ottenuto ottimi risultati in Europa con Roma e Sassuolo e ha la dote dell'imprevedibilità". Lo ha detto il presidente della neo-promossa Frosinone, Maurizio Stirpe, in merito al suo nuovo tecnico, Eusebio Di Francesco. "Il fatto che abbia lavorato con Guido (Angelozzi, il responsabile dell'area tecnica, ndr) agevola il lavoro e ci fa guadagnare tempo nel processo di crescita dei ragazzi", ha aggiunto a 'La Gazzetta dello Sport' il numero uno del club ciociaro. Che ha inserito in rosa Kvernadze, alter ego del gioiello georgiano del Napoli Kvaratskhelia: "Lo seguivamo da più di qualche mese, potevamo prenderlo solo se fossimo saliti in A e lo abbiamo fatto. Speriamo sia un'arma letale per gli avversari. Anche Cuni dal Bayern Monaco è un'operazione che ci ha entusiasmato". Per Stirpe, il gap economico con le big si potrebbe accorciare "concentrandosi sulla suddivisione dei diritti tv e aumentando la base dei ricavi complessivi. Perché in Inghilterra, ad esempio, attraverso la crescita di questi ricavi, oggi club di B hanno risorse superiori a quelle che abbiamo in A. Solo aumentando la base dei ricavi, le grandi squadre saranno forse disposte a prendere in considerazione ripartizioni diverse delle risorse". – Foto Image – (ITALPRESS). mc/com 08-Lug-23 09:07