Calcio: Mls. Messi presentato a Miami il 16 luglio, in campo il 21

Il sette volte Pallone d'Oro protagonista dell'evento "The Unveil", poi la sfida al Cruz Azul ROMA (ITALPRESS) – Un evento per presentare la sua nuova stella. Domenica 16 luglio, presso il DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, andrà in scena "The Unveil", serata di calcio e spettacolo, in cui l'Inter Miami darà ufficialmente il benvenuto a Lionel Messi, il sette volte Pallone d'Oro che ha salutato il Psg per unirsi alla franchigia della Florida. Una serata dunque in onore della 'Pulce', campione del mondo in Qatar con l'Argentina, e alla quale dovrebbe partecipare l'ex centrocampista dell'Inghilterra e del Manchester United David Beckham, comproprietario del club di Major League Soccer. Messi sarà raggiunto a Miami dal suo ex compagno di squadra del Barcellona Sergio Busquets, e i due, che saranno allenati da una loro vecchia conoscenza come Tata Martino, potrebbero essere presenti insieme. Messi farà il suo debutto in campo venerdì 21 contro il club messicano del Cruz Azul nella nuova Leagues Cup, un torneo tra squadre di massima divisione della lega di calcio nordamericana (MLS) e di quella messicana. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 08-Lug-23 09:37