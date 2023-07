Calcio: Newcastle. Tonali “Qui grandi progetti, dura lasciare il Milan”

"Il club ha dimostrato di volermi qui a tutti i costi" NEWCASTLE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Sono felice, sto bene. Mi hanno accolto alla grande come se fossi qui da anni. E' stato un bell'inizio". Così Sandro Tonali, nuovo centrocampista del Newcastle, nella sua prima intervista al sito ufficiale del club inglese. L'ex Milan ha raccontato i passaggi che lo hanno portato ad intraprendere questa nuova avventura sportiva: "Il più importante passaggio è stato il primo, quando mi hanno comunicato dell'interessamento del Newcastle. L'ho presa subito bene perché sapevo che era qualcosa di vero, di concreto. Quindi abbiamo ragionato diversamente rispetto a tutti gli altri interessamenti che arrivano, hanno dimostrato veramente di volermi qui a tutti i costi". Per Tonali è stato molto difficile lasciare il Milan, squadra per la quale ha sempre tifato: "Nel Milan ho fatto un percorso che si è concluso con la semifinale di Champions. Il primo anno lottavamo per il titolo, il secondo anno siamo riusciti a vincerlo, il terzo anno non ce l'abbiamo fatta ma siamo andati molto avanti in Champions League. Andar via è stata una delle decisioni più difficili da quando sono calciatore. E' stato difficile ma andava fatto, ed era arrivato il momento di farlo". "Abbiamo deciso di intraprendere questa nuova strada, un percorso in salita, perché sarà difficile, ma è un'occasione, qualcosa da provare. Qui c'è un progetto che sta nascendo, che è già nato, e che va portato avanti". Il neocentrocampista del Newcastle non vede l'ora di giocare a St James' Park e sentire il calore dei tifosi, soprattutto per i match di Champions League: "Giocare nella maggior competizione europea è qualcosa di speciale, sarà complicato e difficile. Dovremo solamente scendere in campo per voler spaccare tutto e sono sicuro che faremo una grande stagione. E' una competizione che tira fuori il meglio di ogni calciatore". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 08-Lug-23 18:42