Calcio: Psg. In sei contro Mbappè “Le sue parole un insulto a tutti noi”

Del malcontento sarebbe stato avvisato anche il presidente Al-Khelaifi PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il caso Mbappé sta iniziando a mettere in tensione anche lo spogliatoio del Psg. Secondo quanto riportato da RMC Sport sei giocatori del club parigino, tra cui due neoacquisti, avrebbero espresso a Nasser Al-Khelaifi, numero uno della società francese, il malcontento nei confronti del loro compagno di squadra per via di un'intervista rilasciata a France Football lo scorso 12 giugno e pubblicata oggi. In questa intervista, Mbappè, parlando del Psg, ha affermato che stare in questo club "non aiuta molto" a vincere. Parole che non sono piaciute affatto a una parte dello spogliatoio parigino, con alcuni calciatori che avrebbero scritto al presidente Al-Khelaifi: "Questo è un insulto a noi e al club". Il numero uno del club campione di Francia avrebbe trovato queste parole scioccanti, come una mancanza di rispetto per tutti i giocatori attuali, compresi i nuovi acquisti, il nuovo allenatore e tutti i tifosi. Una situazione che, secondo RMC Sport, avrebbe portato lo stesso Al-Khelaifi a chiedersi: "Se è quello che pensa, perché non se ne va adesso?". Mbappè ha ancora un anno di contratto, il Real lo aspetta, il Psg proverà a non perderlo a parametro zero. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 08-Lug-23 16:53