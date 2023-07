Calciomercato: ManUtd. Ufficiale, De Gea lascia il club

"Anni indimenticabili, ora è il momento giusto per una nuova sfida", dice lo spagnolo MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – David De Gea ha annunciato che lascerà Manchester United, mettendo fine a un'avventura lunga 12 anni, durante la quale si è assicurato una serie di trofei e riconoscimenti personali che fanno di lui uno dei più grandi portieri nella storia del club. A renderlo noto è la stessa società inglese. Dal suo arrivo ai red devils dall'Atletico Madrid nel 2011, De Gea ha collezionato 545 presenze con il Manchester United con 190 clean sheet, che rappresentano dei record per il club di Manchester. Ha vinto Premier League, FA Cup, Uefa Europa League e due Coppe Carabao. "Ci vogliono grande qualità e carattere per raggiungere il livello di giocare anche solo una partita per il Manchester United. Farlo 545 volte in 12 anni è un risultato speciale, in particolare nel ruolo di portiere, dove in ogni partita sei sotto i riflettori", ha commentato il tecnico del ManUtd Erik ten Hag. "Mancherà a tutti noi – ha aggiunto il direttore sportivo John Murtough -. Abbiamo avuto il privilegio di lavorare con lui negli ultimi 12 anni. David farà sempre parte della famiglia del Manchester United e non vediamo l'ora di dargli il bentornato all'Old Trafford in futuro come leggenda del club". L'estremo difensore classe 1990 spagnolo, su Instagram, ha salutato tutti i tifosi dei red devils ringraziandoli ed esprimendo loro tutta la sua graditudine e riconoscenza: "Abbiamo vinto molto da quando il mio caro Sir Alex Ferguson mi ha portato in questo club – ha scritto -. E' un orgoglio e un onore aver rappresentato questa istituzione, il club più grande al mondo. E' una cosa che capita solo a pochi fortunati calciatori. È stato un periodo indimenticabile e di successo da quando sono arrivato qui. Non pensavo che lasciando Madrid da ragazzino avremmo raggiunto quello che abbiamo fatto insieme. Ora, è il momento giusto per intraprendere una nuova sfida. Manchester sarà sempre nel mio cuore, Manchester mi ha plasmato e non mi lascerà mai". L'addio di De Gea potrebbe aprire all'arrivo di un altro portiere, ovvero Andrè Onana dall'Inter, nel mirino dei red devils da diverse settimane. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 08-Lug-23 16:05