Di Francesco “Salvezza nostra Champions, a Frosinone sono felice”

Stirpe "La salvezza è un traguardo che vale molto di più di una promozione" FIUGGI (ITALPRESS) – "Ringrazio presidente e direttore per questa opportunità. C'è un'impresa da fare, ma insieme alla società sono convinto che potremo fare grandi cose". Queste le prime parole di Eusebio Di Francesco da nuovo allenatore del Frosinone. L'ex tecnico, tra le altre, di Sassuolo e Roma è stato presentato quest'oggi dal presidente dei ciociari Maurizio Stirpe e dal dt Guido Angelozzi: "La prima cosa che ho detto ai ragazzi – ha raccontato Di Francesco – è di avere coraggio e sorriso. Ho fatto questa scelta perchè credo che qui ritroverò quel valore umano che nel calcio a volte si perde". L'obiettivo stagionale è chiaramente quello della salvezza: "Sarà difficile ma nulla è impossibile. Quello che posso assicurare a tutti è che questa squadra attraverso determinate tipologie di lavoro se la giocherà con chiunque. Di questo ne sono convinto. Siamo ancora in costruzione, tanti elementi dell'anno scorso non ci sono, magari in un paio di settimane o con qualche giorno in più trasformeremo questo gruppo in una squadra". "Bisogna avere un'identità di gioco e con corsa e sacrificio si potrà colmare il gap con le altre. La salvezza – ha concluso il mister abruzzese – è la nostra Champions League". Felice dell'arrivo di Di Francesco anche il presidente Stirpe: "Siamo contenti che Di Francesco sia con noi e ci dia una mano allo sviluppo di questo progetto. Ritengo sia l'allenatore più funzionale per sviluppare i concetti che vogliamo sviluppare. Per me la salvezza è un traguardo che vale molto di più di una promozione. Ce la metteremo tutta". Sulla stessa lunghezza d'onda anche il dt Angelozzi: "Ci tengo a salutare Fabio grosso perchè se siamo qui è grazie a lui. Do il benvenuto a Di Francesco, non dico nulla perchè lo conosco bene. E' stato mio calciatore a Perugia e poi siamo stati insieme a Sassuolo. E' uno da Champions League, è venuto a darmi una mano in un'impresa impossibile ma se siamo uniti ce la possiamo fare. Il 30 da agosto sono convinto che avremo una rosa che potrà giocarsela con tutti".